Kayınpederini boynundan vurdu! Akılalmaz savunma!

DHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, Eren Bayır ile evli olduğu İrem Helvacı Bayır'ın babası Mehmet Helvacı arasında, 6 Aralık 2021'de, saat 21.30 sıralarında bir tartışma yaşandı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre şüpheli Eren Bayır, kayınpederine yumruk attı ve sonra belinden çıkardığı silahla ateş ederek yaraladı. Olay sonrası kaçan ve 44 gün sonra polis tarafından yakalanarak 19 Ocak'ta tutuklanan Eren Bayır'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eren Bayır, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, sanık Bayır'ın kayınpederi şikayetçi Mehmet Helvacı ve eşi İrem Helvacı Bayır da hazır bulundu.

"SİLAHIMI ÇIKARDIM BANA YUMRUK ATTI"

Sanık Eren Bayır savunmasında, "O gün eşim parktaydı. Ben de eve gitmesini söylemiştim. Eşim yanlışlıkla Kadın Destek Uygulamasına (KADES) bastı. Polisler gelince üzerimde silah var diye saklandım. Daha sonra eşimin yanına gittiğimde kayınpederim önümü kesti. Bana küfür etti. Eşime, 'Bu bir daha buraya geldiğinde beni arayacaksın' dedi. Belimden silahımı çıkardığım anda kayınpederim 'Beni bununla mı korkutacaksın' diyerek bana yumruk attı.

"YERE DÜŞÜNCE SİLAH PATLADI"

Yere düştüm. O sırada silah patladı" dedi. Sanık Bayır, hasımları olduğu için silah taşıdığını öne sürerek "Silahımı kayınpederimi korkutmak için çıkardım. Silahı eşimin ailesi için taşımıyordum, hasımlarım vardı. Amacım ateş etmek değildi. Yere düştüğümde silah patladı. Kasıtlı şekilde ateş etmedim" diyerek tahliyesini talep etti.

"SANIK KIZIMI TEHDİT EDİYORDU"



Şikayetçi Mehmet Helvacı ise sanığın anlattıklarının yalan olduğunu belirterek, "Sanık, kızımla boşanma aşamasında olduğu için kızımı tehdit ediyordu. Kızım telefonumu açmadığında korkuyordum. O gün kızımı aradım açmadı. Sanık kızımı parkta silahla kovalamış, o gün onu görmedim. Apartman boşluğundan çıktı. Yumruk atmadım. Silahını çıkarıp bana ateş etti. Vurulduğumu anlamadım. Ağzımdan kan geldiğinde anladım.

"2. KEZ ATEŞ ETTİ, SİLAH TUTUKLUK YAPTI"

Ben yere düşünce sanık bana doğru bir defa daha ateş etti, ancak silah ateşlenmedi. Şahitlerim var. Şikayetçiyim" dedi. İrem Helvacı Bayır da tanık olarak alınan ifadesinde, "Olay günü kızımla parka çıkmıştık. Eşim aradı, nerede olduğumu sordu, söylemedim. Boşanma aşamasındaydık. Telefonda tartıştık. Eşimi sokağın başında görünce KADES'e bastım. Ekipler gelince Eren geri gitti. Babam beni aramış, ben telefonu açmayınca bana bakmaya gelmiş. Sonra Eren yanımıza geldi.

"BABAMI VURDUKTAN SONRA KAÇTI"

Babam ona, 'Ne işin var burada' dedi. Eşim de babama, 'Sen kızına neden eve git demiyorsun da böyle akıl veriyorsun' dedi. Babam yumruk salladı, Eren tökezledi. O sırada babam Eren'in ensesinden tuttu. Ben araya girdim. O sırada babam vuruldu. Eren, babama ateş ettikten sonra kaçtı" dedi.

SON SAVUNMA İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verdi. Duruşma ertelendi.