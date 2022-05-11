Kayınpederini boynundan vurdu! Akılalmaz savunma!

Son dakika haberler... İstanbul'da, Eren Bayır ile evli olduğu İrem Helvacı Bayır'ın babası Mehmet Helvacı arasında, 6 Aralık 2021'de, saat 21.30 sıralarında bir tartışma yaşandı.
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
DHA'da yer alan habere göre şüpheli Eren Bayır, kayınpederine yumruk attı ve sonra belinden çıkardığı silahla ateş ederek yaraladı. Olay sonrası kaçan ve 44 gün sonra polis tarafından yakalanarak 19 Ocak'ta tutuklanan Eren Bayır'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eren Bayır, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, sanık Bayır'ın kayınpederi şikayetçi Mehmet Helvacı ve eşi İrem Helvacı Bayır da hazır bulundu.
"SİLAHIMI ÇIKARDIM BANA YUMRUK ATTI"
Sanık Eren Bayır savunmasında, "O gün eşim parktaydı. Ben de eve gitmesini söylemiştim. Eşim yanlışlıkla Kadın Destek Uygulamasına (KADES) bastı. Polisler gelince üzerimde silah var diye saklandım. Daha sonra eşimin yanına gittiğimde kayınpederim önümü kesti. Bana küfür etti. Eşime, 'Bu bir daha buraya geldiğinde beni arayacaksın' dedi. Belimden silahımı çıkardığım anda kayınpederim 'Beni bununla mı korkutacaksın' diyerek bana yumruk attı.
"YERE DÜŞÜNCE SİLAH PATLADI"
Yere düştüm. O sırada silah patladı" dedi. Sanık Bayır, hasımları olduğu için silah taşıdığını öne sürerek "Silahımı kayınpederimi korkutmak için çıkardım. Silahı eşimin ailesi için taşımıyordum, hasımlarım vardı. Amacım ateş etmek değildi. Yere düştüğümde silah patladı. Kasıtlı şekilde ateş etmedim" diyerek tahliyesini talep etti.
"SANIK KIZIMI TEHDİT EDİYORDU"
Şikayetçi Mehmet Helvacı ise sanığın anlattıklarının yalan olduğunu belirterek, "Sanık, kızımla boşanma aşamasında olduğu için kızımı tehdit ediyordu. Kızım telefonumu açmadığında korkuyordum. O gün kızımı aradım açmadı. Sanık kızımı parkta silahla kovalamış, o gün onu görmedim. Apartman boşluğundan çıktı. Yumruk atmadım. Silahını çıkarıp bana ateş etti. Vurulduğumu anlamadım. Ağzımdan kan geldiğinde anladım.
"2. KEZ ATEŞ ETTİ, SİLAH TUTUKLUK YAPTI"
Ben yere düşünce sanık bana doğru bir defa daha ateş etti, ancak silah ateşlenmedi. Şahitlerim var. Şikayetçiyim" dedi. İrem Helvacı Bayır da tanık olarak alınan ifadesinde, "Olay günü kızımla parka çıkmıştık. Eşim aradı, nerede olduğumu sordu, söylemedim. Boşanma aşamasındaydık. Telefonda tartıştık. Eşimi sokağın başında görünce KADES'e bastım. Ekipler gelince Eren geri gitti. Babam beni aramış, ben telefonu açmayınca bana bakmaya gelmiş. Sonra Eren yanımıza geldi.
"BABAMI VURDUKTAN SONRA KAÇTI"
Babam ona, 'Ne işin var burada' dedi. Eşim de babama, 'Sen kızına neden eve git demiyorsun da böyle akıl veriyorsun' dedi. Babam yumruk salladı, Eren tökezledi. O sırada babam Eren'in ensesinden tuttu. Ben araya girdim. O sırada babam vuruldu. Eren, babama ateş ettikten sonra kaçtı" dedi.
SON SAVUNMA İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verdi. Duruşma ertelendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!