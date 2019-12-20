İHA

Bursa Uludağ'da 17 gün süren arama kurtarma çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşılan dağcı Efe Sarp (37),dün akşam saatlerinde baba ocağı Aydın Karacasu’ya getirildi. Efe Sarp’ın cenazesi cuma namazı öncesi, hayatta olmasalar da babaannesi ve dedesinin yaşadığı Yaylalı Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilip buradan Cumaönü Camii’ne götürüldü.

GENÇ YAŞTA VASİYET ETMİŞ

İHA'da yer alan habere göre Efe Sarp’ın halası Suna Alpbaz, Efe’nin Karacasu’yu çok sevdiğini ve sanki genç yaşta hayatını kaybedeceğini biliyormuşçasına bu yönde vasiyeti olduğu belirterek, “Efe bir arkadaşına ölmeden önce cenazesinin Karacasu’da babaannesi Fatma Sarp’ın yanında toprağa verilmesini istemiş. Buraları çok severdi. Fırsat bulduğu her an Karacasu’ya gelir Karıncalıdağ’a da tırmanırdı” diye konuştu.

VATANDAŞLAR DA CENAZEYE KATILDI

Cumaönü Camii’nde Müftüvekili Mehmet Karatuğ tarafından kıldırılan cenaze namazına Efe Sarp’ın yakınları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Dedesi Muharrem ve babaannesi Fatma Sarp'ın mezarının bulunduğu Tabak Haci İbrahimler Mezarlığı’na götürülen Efe Sarp’ın cenazesi vasiyeti üzerine burada toprağa verildi.

ANNENİN VEDASI YÜREK DAĞLADI

Cenaze namazı boyunca kızı Asutan Yalçın ile tabutun hemen kenarında gözyaşları içinde oğlunun son yolculuğunu izleyen anne Asuman Sarp, oğlunun tabutu musalla taşından alınıp mezarlığa götürüleceği sırada herkesten bir dakika müsaade isteyip son kez oğlunun tabutuna sarılarak veda etti. Bir yandan metanetini korumaya çalışan Asuman Sarp’ın son vedası herkesi duygulandırdı.