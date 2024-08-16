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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kastamonu'da batan teknedeki 3 cansız bedenin yeri tespit edildi | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da batan teknedeki 3 cansız bedenin yeri tespit edildi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde 5 gün önce denize açıldıkları teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerinin yeri tespit edildi.

        Giriş: 16.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:03
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        Batan teknedeki 3 cansız beden bulundu
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerinin yeri tespit edildi.

        Kastamonu'nun Cide ilçesinin Gideros koyunun 2 mil açığında içinde gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu "Maviş" isimli fiber tekne bilinmeyen bir nedenle alabora olup 4 gün önce batmıştı.

        3 KİŞİ KURTARILMISTI

        Çevredeki balıkçılar tarafından gelen sesler üzerine 3 kişi kurtarılmış, kurtarılan kişiler Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        3 CANSIZ BEDENİN YERİ TESPİT EDİLDİ

        Kaybolan diğer 3 kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri ve helikopterle arama çalışmaları devam ederken 3 kişinin cansız bedeninin denizin üstünde tespit edildiği belirtildi.

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