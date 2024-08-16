Kastamonu'da batan teknedeki 3 cansız bedenin yeri tespit edildi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde 5 gün önce denize açıldıkları teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerinin yeri tespit edildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerinin yeri tespit edildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinin Gideros koyunun 2 mil açığında içinde gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu "Maviş" isimli fiber tekne bilinmeyen bir nedenle alabora olup 4 gün önce batmıştı.
3 KİŞİ KURTARILMISTI
Çevredeki balıkçılar tarafından gelen sesler üzerine 3 kişi kurtarılmış, kurtarılan kişiler Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
3 CANSIZ BEDENİN YERİ TESPİT EDİLDİ
Kaybolan diğer 3 kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri ve helikopterle arama çalışmaları devam ederken 3 kişinin cansız bedeninin denizin üstünde tespit edildiği belirtildi.