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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Eyüpspor'u konuk edecek - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, Eyüpspor'u konuk edecek

        Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:40
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        Kasımpaşa, Eyüpspor'u konuk edecek
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, bu akşam sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

        Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 15 haftada topladığı 16 puan ve averajla 14. basamakta yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, ligde son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

        Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e iyi başlayan Eyüpspor ise son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı eflatun-sarılı ekip, 15 haftada 26 puan topladı ve 4. sırada kendine yer buldu.

        SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

        Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, sarı kart cezasından dolayı görev yapamayacak.

        Ben Ouanes, ligde geçen hafta deplasmandaki Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Bu sezonki dördüncü sarı kart cezasını alan 30 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

        Eyüpspor'da ise tedavilerine devam edilen Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Eflatun-sarılı takımda hücum oyuncusu Samuel Saiz ile kaleci Berke Özer, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alamayacak.

        BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

        ● Kasımpaşa'nın bugüne kadar Eyüpspor'u konuk ettiği hiçbir lig maçı berabere bitmezken (4G 4M), iki ekip 2005/06 sezonundan (2. Lig) bu yana ilk kez birbirine rakip oluyor.

        ● Eyüpspor, Kasımpaşa'nın Süper Lig'de karşılaştığı 58'inci takım olacak. Lacivert-beyazlıların şu an en üst ligde yer alan takımlar arasında mağlup edemediği tek rakibi, yine ilk kez bu sezon karşılaştığı Bodrum FK (0-0).

        ● Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 11 maçı kaybetmeyen Kasımpaşa (6G 5B), son mağlubiyetini Şubat 2021'de Hatayspor'dan aldı (1-4).

        ● İstanbul takımlarıyla bu sezon oynadığı üç Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-1 yenerek alan Kasımpaşa (1B 1M), üst üste iki mücadeleden 3 puanla ayrıldığı son dönemi Şubat-Nisan 2021 arasında yaşadı (vs Fatih Karagümrük & Beşiktaş).

        ● Bu sezon Süper Lig'de çıktığı sekiz deplasman maçının ikisini kazanabilen Eyüpspor (4B 2M), bu iki galibiyeti de kalesini gole kapatabildiği iki karşılaşmada 1-0'lık skorla aldı (vs Adana Demirspor & Sivasspor).

        ● İlk 14 maçlık süreçler itibarıyla Süper Lig tarihinde en fazla beraberlik aldığı iki sezondan birini yaşayan Kasımpaşa'nın (7; 1959/60 ile birlikte), ilk 15 karşılaşmasında rakipleriyle 8+ kez yenişemediği bir sezon bulunumuyor.

        ● Bu sezon Süper Lig'de kafa golü yemeyen iki takımdan biri Eyüpspor (Galatasaray ile birlikte). Kasımpaşa ise geride kalan 15 haftalık süreçte attığı dört kafa golünü de iç sahada kaydetti (Adana Demirspor x2, Konyaspor & Samsunspor).

        ● Kasımpaşa'nın Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara attığı son altı golün dördünde Haris Hajradinovic'in doğrudan katkısı vardı (1 gol & 3 asist).

        ● Süper Lig'de bu sezon ceza sahası dışından en fazla hem toplam (27) hem de isabetli (8) şut çeken oyuncu olan Ahmed Kutucu, aynı zamanda bu bölgeden en fazla gol bulan isim konumunda (3).

        ● Bu sezon ceza sahası içinden en fazla kurtarış yapan kaleci, Eyüpspor file bekçisi Berke Özer (37). Geride kalan 15 haftalık süreçte Kayserispor (15) ile birlikte attığı bütün golleri ceza sahası içinden kaydeden iki takımdan biri Kasımpaşa (18).

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