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TÜİK, kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre kasımda sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 yükseldi. Beklenti yıllık artışın yüzde 5.8 olması yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleriincelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.

AYLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 0.7

Sanayi üretimi Kasım 2019'da, ekim ayına göre ise yüzde 0.7 yükseldi. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.2 azaldı.