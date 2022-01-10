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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,6 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52.5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %52,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Kasım 2021

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 22.3, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 33.2 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %33,2 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak %42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Kasım 2021

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 55.2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,1'i tarım, %21,6'sı sanayi, %6,1'i inşaat, %55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22.1 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak %22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Kasım 2019-Kasım 2021

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10.9, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.4 OLDU

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,0 puan azalarak %10,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 309 bin kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,0 puan artarak %46,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin kişi artarak 29 milyon 746 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,4 puan artarak %52,1 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 710 bin kişi artarak 33 milyon 398 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 17.9 OLDU

Kasım ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak %29,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak %17,9 oldu.