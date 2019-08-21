21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Melbourne'daki Victoria Temyiz Mahkemesinde, Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı Anne Ferguson, Temyiz Mahkemesi Başkanı Yargıç Chris Maxwell ve Yargıç Mark Weinberg tarafından görülen davada, Pell’in yaptığı başvuru 2'ye karşı 1 kabul oyuyla reddedildi.
Victoria Temyiz Mahkemesinin resmi sayfasından canlı yayınlanan duruşmada Yargıç Anne Ferguson ve Yargıç Chris Maxwell Pell’in itirazını reddederken Mark Weinberg başvuruyu kabul etti.
Temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından mahkeme dışında ve içeride duruşmayı izleyen mağdur yakınları kararı sevinçle karşıladı.
MAĞDURLAR VE YAKINLARI KARARI SEVİNÇLE KARŞILADI
Mahkemenin Pell'in cezasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten cinsel taciz mağdurlardan Rob House, AA muhabirine yaptığı açıklamada tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.
House, "Herkes için büyük bir gün, heyecan verici ve dünya için tarihi bir gün, çocukların güvende olduğu için, Katolik dünyasında çocuklara tecavüz olmayacak bu muhteşem bir şey." ifadelerini kullandı.
PELL, CİNSEL TACİZDEN 6 YILA MAHKUM OLMUŞTU
Avustralya'nın Melbourne kentinde 1996-2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizden jürinin suçlu bulduğu 78 yaşındaki Kardinal George Pell, 13 Mart 2019’da yargılandığı Melbourne Bölge Mahkemesinde 6 yıl hapse mahkum olmuştu.
Mahkemenin temyiz başvurusunu reddetmesiyle 6 yıllık cezasını çekmek üzere hapishaneye dönen George Pell’in Anayasa Mahkemesine gitme hakkı bulunuyor.
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