Karadeniz'de bulunan mayın imha edildi
Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, Su Altı Harekât ve Kurtarma Komutanlığımıza bağlı Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hâle getirildi.
Giriş: 31.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:21
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in Kefken açıklarında mayın tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SAS timlerince, emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ