ANKARA (AA) - Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.36'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.