Kar tatilleri haberi yine peş peşe geldi!

Son dakika kar tatili: 18 Mart okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okul var mı?

AA

Meteoroloji'den gelen uyarılar çerçevesinde başta İstanbul ve yurdun bazı bölgelerinde beklenen kar yağışı yetkilileri harekete geçirdi.

GİRESUN

Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

TRABZON

Trabzon'da da il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

RİZE

Rize'de de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek yarın da tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.

Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.

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