"Kapışalım mı" dedi! Parkta dehşet!

İstanbul Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz ay bir pakta meydana gelen olayda Rojhat K. (16), arkadaşıyla sohbet eden Yakup Y.’nin (15) yanına geldi. Rojhat K. ardından Yakup Y.’ye “teke tek kapışalım mı” diyerek onunla kavga etmek istediğini söyledi.
"BEN SANA VURAMAM" DEDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre Rojhat K., Yakup Y.’nin kendisine, “Ben sana vuramam” demesine rağmen saldırmaya başladı.
Çevredeki gençlerin sakinleştirme çabalarına rağmen durmayan Rojhat K., yerde oturan Y.’yi, “kalk ayağa” diyerek kolundan tutarak ayağa kaldırdı.
TEKME VE YUMRUK ATMAYA BAŞLADI
Yakup Y. “Ben vuramam sana, sen de vuramazsın” dediği sırada Rojhat K. gencin ayaklarına vurarak yere düşürüp tekme ve yumruk atmaya başladı.
GENCİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Yere düşen Yakup Y.’ye küfürler savurup öldüresiye döven Rojhat K., daha sonra ise sürükleyip çimlerin üzerine attıktan sonra tişörtünü yırttı. K. yerde yatıp karşılık vermeyen Y.’ye dakikalarca tekme ve yumruklar atarken, diğer arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.
DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Bir süre sonra saldırgan Rojhat K. arkadaşlarını da alarak olay yerinden ayrıldı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın ardından mahalledeki arkadaşlarından oğlunun darp edildiği videoyu izleyen baba İsmet Y. gördükleri karşısında şaşkına döndü. Videoyu alan baba, emniyete giderek Rojhat K. hakkında şikayetçi oldu.
BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI
Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “kasten yaralama”, “gasp”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Rojhat K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST
Yapılan çalışmalar sonucunda Rojhat K. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Rojhat K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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