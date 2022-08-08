O anlar kamerada! Kangallardan boz ayıya pusu!

İHA

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bayat köyünde dağlık arazide gezinen Kangal köpekleri kendilerine doğru yaklaşan boz ayıyı görünce çalılıkların arkasına saklandılar.

PUSUYA YATIP SALDIRIYA GEÇTİLER

İHA'da yer alan habere göre pusuya yatıp ayının daha çok yaklaşmasını bekleyen Kangallar bir anda ayının karşısına çıkarak saldırıya geçti.

BOZ AYIYI BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDILAR

Aniden 3 Kangal köpeğini karşısında gören boz ayı neye uğradığını şaşırdı. Kangal köpeklerinin bölgeden uzaklaştırdığı ayıyı o anlara tanıklık eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.