Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama

        Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 445 artçı sarsıntılı olduğu bilgisi verilirken, "Artçı sarsıntılar, önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul'daki depremin ardından bugün itibarıyla artçı aktivite sayısının 445'e ulaştığını, artçıların genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik alanda yoğunlaştığını bildirdi.

        Enstitüden yapılan açıklamada, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

        Ana şoku izleyen 5,2 büyüklüklerinde iki ana artçı deprem ve hala süren sismik aktivitenin, Enstitünün Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlendiği belirtilen açıklamada, "Bugün itibarıyla artçı aktivite sayısı 445'e ulaşmıştır. Deprem artçı aktivitesi, genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 kilometrelik bir alan içinde yoğunlaşmıştır." bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, depremin Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedildiği, deprem merkez üssündeki aletsel şiddetin MMI VIII ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değerinin V'e kadar ulaştığı, deprem ivme kayıtları incelediğinde yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı kaydedildi.

        "ARTÇI SARSINTILAR, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

        İlgili depremi takiben 6'ncı dakikada tsunami uyarı mesajlarının ülkede AFAD'a, bölgede de sisteme üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletildiği bildirilen açıklamada, gözlemlerle tsunami uyarısının aletsel olarak teyit edildiği ve uyarının aynı gün 16.53 itibarıyla tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesajla sonlandırıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Artçı sarsıntılar, önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri önerilir." uyarısında bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Habertürk Anasayfa