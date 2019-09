Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamalarının satır başları şöyle;

"Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.

"7-24 İZLİYORUZ"

7 gün 24 saat deprem aktivitesini izliyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman örneğin ana faya yaklaşması gibi. 450 tane gözlem istasyonumuz var. Çok farklı gözlem teknikleri var. Deprem gerçeğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Herkesin alabileceği önlemler var.

"SONA DOĞRU YAKLAŞIYORUZ"

Öncelikle Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bilemediğimiz tek şey zamanıdır. Nerede olacağını ve yaklaşık büyüklüğünü bilebilir ama zamanı konusunda bir şey söylememiz mümkün değil. Buradaki sadece yapılan tartışmalar kaç büyüklüğünde olacağı ne zaman olacağı ya da nerede olacağının halk önünde konuşulmaması gerekiyor. Ülkemiz dinamik bilmemiz gereken bu... Anadolu plakası her yıl 2,5 santim batıya doğru kayıyor ortalama. Buradan bir enerji birikiyor ve bu enerji bir gün dışarı çıkacak. Ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Bir sona doğru yaklaşıyoruz. Ama bu sonun zamanını bilmiyoruz. Buna her an olacakmış gibi hazır olmamız lazım. Bu hazırlık konusunda herkesin üstüne düşecek görevler var. Bilim insanları çok çalışıyor. Vatandaşlar kendi üzerlerine düşen önlemleri almak durumundalar. Tabii ki burada en büyük görev karar vericilere düşüyor. Binalarda gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.