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        Haberler Gündem Güvenlik Kandil'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Kandil'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:58
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        Kandil'de 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

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        MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Irak'ın kuzeyine 27 Ekim 2024'te düzenlenen hava harekatı sonucunda, Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz."

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