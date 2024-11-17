8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde devam eden operasyonlarda 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı, Barış Pınarı Pençe-Kilit bölgelerinde devam eden operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.