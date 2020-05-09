Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsünden yapılan açıklamada, özel bir diyaliz prosedürü ile gerçekleştirilen tedavinin dünyada ilk olduğu ve bu usulle yeni tip koronavirüsün tedavi edilebildiği bildirildi.
Açıklamada, diyaliz cihazının, hastanın beyaz kan hücrelerini, vücudun Kovid-19'a verdiği yanıtla ilişkili bir semptom olan hiperinflamasyon ile savaşmak için yeniden programlayarak çalıştığı kaydedildi.
AA'nın haberine göre; açıklamada, yeni tedavinin, virüsün ağır hastalarda bir sitokin fırtınasına neden olabileceğini gösteren kanıtlara dayandığı vurgulandı.
Çalışma grubunun lideri Dr. Chris McIntyre, sitokin fırtınasının hiperinflamatuar duruma yol açtığını dile getirerek küresel ilaç sıkıntısı ve hiperinflamasyon ilaçlarının sınırlı olması gibi kaygılar arasında, Kovid-19 için daha fazla tedavi seçeneği keşfetmeye çalıştıklarını söyledi.
Dr. McIntyre, "Bu bizde, hastanın kanını vücudun dışında tedavi etme fikri doğurdu. Bağışıklık tepkisini değiştirmek için iltihap ile ilişkili beyaz kan hücrelerini yeniden programlayabiliriz. Nihai hedef hastanın hayatta kalmasını sağlamak, iyileştirmek ve oksijen ve ventilasyona bağımlılıklarını azaltmaktır." dedi.
Yeni tedavinin, "ekstrakorporeal lökosit modifiye" cihazı adı verilen modifiye edilmiş standart bir diyalizöre odaklandığı kaydedilen açıklamada, cihazla hastanın kanının standart diyalizden çok daha yavaş bir devrede çıkarıldığı, daha sonra beyaz kan hücrelerini hedeflemek ve dönüştürmek için belirli seviyelerde biyokimyasal bileşenler kullanıldığı belirtildi.
Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsünün açıklamasında, tedavi gelişiminin, yeniden programlanmış beyaz kan hücrelerinin, tekrar dolaşıma sokulduktan sonra, bağışıklık sisteminin yeni tip koronavirüse karşı artan hassasiyetinden etkilenen organlarda hiperinflamasyonla savaşmaları şeklinde programlandığı ifade edildi.
Açıklamada, yeni tedavinin, London Üniversite Hastanesi ile Victoria Hastanesi’nde durumları kritik 40 gönüllü Kovid-19 hastası üzerinde test edileceği bildirilerek sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.
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