05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rize'nin merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, 25 Temmuz tarihinde Rabia T. (19) isimli genç kız evine gitmek üzere oturduğu apartmana girdiği sırada kendisini apartmanın içerisinde bekleyen Besim Güngör'ün (24) saldırısına uğradı. Rabia T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya atmak istedi fakat kendisini tutan Besim Güngör tarafından kaçmasına izin verilmeyerek sokak ortasında darp edildi.
ÖNCE BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan Besim Güngör tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan darp anının haber olması ve sosyal medyada hızla paylaşılması üzerine harekete geçen Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan genci 2 gün sonra yeniden gözaltına aldı. Güngör ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kalkandere L tipi Cezaevi'ne gönderildi.
MAHKEMEDE ŞAŞIRTAN ÖNERİDE BULUNDU
Saldırgan Besim Güngör, Rabia T.’nin kendisi ile konuşmayı kabul etmemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu dile getirerek, “Olay günü kendisiyle konuşmak istedim ancak o benle konuşmak istemedi. Ben de bir anlık sinir ile kendime hakim olamayarak vurdum. Olayla ilgili pişmanım, şikayetten vazgeçme olursa kendisinden vazgeçmeyi kabul ediyorum, suçsuzum” ifadelerini kullanarak beraatını istedi. Mahkeme bu talebi reddetti.
İKİNCİ KEZ TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Eylül ayında görülen duruşmanın ardından tutuklu olarak yargılanan Besim Güngör (24),avukatı aracılığıyla bir kez daha tahliyesini istedi. Mahkeme talebi reddederek, Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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