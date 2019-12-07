07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bu sabah saat 04.30 sıralarında, iddiaya göre şizofren olduğu belirtilen 36 yaşındaki Özlem Koçer, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 2. katında oturdukları dairede yangın çıkardı.
Alevlerin büyümesi üzerine dumanlar bütün binayı sardı. Balkonlarda mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
1'İ BEBEK, 10 KİŞİ TEHLİKE ATLATTI
İHA'da yer alan habere göre apartmanın her yerini kaplayan dumanlardan etkilenen 1’i bebek olmak üzere toplam 10 kişi ambulanslarda tedavi edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı vatandaşlardan bir kısmını tedbir amaçlı ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti. Öte yandan yangına müdahale eden itfaiyecilerden de dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edilenler oldu.
BALKONLARDA MAHSUR KALDILAR
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın sırasında bina tahliye edildi. Bir süre teras ve balkonlarda mahsur kalan vatandaşlar dumanların arasında kalarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
ANNESİ YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ
Özlem Koçer'in, ateşe verdiği evde ise itfaiye ekipleri genç kadının babasını yanmaktan son anda kurtarırken yatağa bağımlı hasta olan 91 yaşındaki Hava Koçer içerde kaldı. Yoğun duman ve alevlerin arasında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi.
"ÇIĞLIK SESİNE KOŞTUM"
Genç kızların ve kadınların çığlık seslerini duyduğunu belirten karşı binada oturan bir vatandaş, “Önce itfaiyeyi aradım. Daha sonra ise mahsur kalan insanlara yardım etmeye çalıştım. Yaşlı kadına ıslak battaniye verelim diye düşündüm ama kadın hayatını kaybetmişti” dedi.
GENÇ KADIN EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ
Yangını çıkardığı iddia edilen şizofren hastası Özlem Koçer, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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