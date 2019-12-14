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Kocaeli'nin Darıca'ya bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan, fabrika işçisi ve 2 çocuk babası Orhan Ş., 6 yıl önce, Aslı Ş. ile ikinci evliliğini yaptı. Çiftin bu evlilikten 1 çocuğu oldu. Orhan Ş., iddiaya göre, çarşamba gecesi, kendisini aldattığı iddiasıyla Aslı Ş. ile tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Orhan Ş., eşini kazma sapıyla dövmeye başladı.
MAKTUL KADININ BURNU DA KIRILDI
DHA'da yer alan habere göre başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Aslı Ş.'nin burnu da kırıldı. Olayın ardından çift, uyumak için odalarına geçti. Sabaha karşı fenalaşan Aslı Ş., kendisini döven eşi ve 16 yaşındaki üvey kızı tarafından banyoya götürüldü. Bir süre sonra Orhan Ş., eşini tekrar yatağına yatırdı.
NEFES ALAMADIĞINI FARK ETTİ
Orhan Ş., öğle saatlerinde yatağına, bakmaya gittiği Aslı Ş.'nin nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine Orhan Ş., eve polis çağırdı. İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Aslı Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşini öldürdüğünü söyleyen Orhan Ş. ise gözaltına alındı.
İÇ KANAMADAN ÖLDÜ ŞÜPHESİ
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aslı Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Aldığı darbeler nedeniyle vücudunun her yerinde morluklar oluşan Aslı Ş.'nin, ilk belirlemelere göre, geçirdiği iç kanama sonucu öldüğü belirtildi. Aslı Ş.'nin, memleketi Tokat´ta toprağa verileceği öğrenildi. Orhan Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
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