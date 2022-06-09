Kan donduran iddia! Para vermediği için dedesini öldürdü

Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. Kan donduran olayda torunu tarafından darbedildiği öne sürülen 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Mustafa Birinç, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde yüksekten düştüğü iddiasıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre yoğun bakımda tedavisi süren Birinç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, tanıkların ifadesi doğrultusunda, Birinç'i para vermediği iddiasıyla darbettiği öne sürülen torunu M.B'yi (26) gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Birinç'in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.