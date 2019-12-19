19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da, saat 07.00 sıralarında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Ayvalı Caddesi üzerinde kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Polis memuru Kamil E., işe gitmekte olan inşaat işi ile uğraşan Ayhan Görgülü (39) ile cadde üzerinde karşılaştı. Görgülü ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Kamil E., tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancası ile 12 el ateş etti.
12 KURŞUN! OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İHA'da yer alan habere göre Görgülü vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah seslerini duyan yakınlardaki market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Görgülü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU
Cinayet şüphelisi Kamil E., olayın ardından Etlik Polis Merkez Amirliği'ne giderek teslim oldu. Oğlunun cansız bedenini gören anne olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ayhan Görgülü'nün, annesi ve 10 yaşındaki kızı ile beraber yaşadığı öğrenildi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Görgülü'nün kendisi çalıştığı için küçük kızının okuldan alınması için Kamil E.'nın eski eşi ile bir miktar para karşılığında anlaştığı ve bu durumu sindiremeyen Kamil E.'nin daha önce tartıştığı Ayhan Görgülü’yü tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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