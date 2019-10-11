Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı'dan ateş açıldı. Saldırıda gazetecilerin bulunduğu binada cam kırıldı, 2 Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

Bölgede görevli bir gazeteci, "Kamışlı'yı en iyi gören nokta. Obüs atışları başlamıştı. Takip etmeye gittiğimizde karşı taraftan keskin nişancı ateşiyle cam patladı. Kimseye bir şey olmadı" dedi.

Yaralı iki Anadolu Ajansı muhabiri, haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

İKİNCİ KEZ ATEŞ AÇILDI

Olayın ardından bir ateş daha açıldı. Saldırıda yine bir cam kırılırken, saldırıda cam kırıklarından dolayı gazeteciler yaralandı.

Emniyet güçleri ise gazetecilerin bulunduğu katı boşaltmaya başladı.

Ayrıntılar geliyor...