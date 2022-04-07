Kalın'dan Buça'daki görüntülere ilişkin: Öfkelendik

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Financial Times'a verdiği demeçte, Buça ve Borodyanka gibi şehirlerden gelen korkunç görüntülerin Ukrayna'nın müzakerelere devam etme isteğini etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürerken, yaşanan son gelişmelere ilişkin Financial Times'a değerlendirmede bulundu.

Kalın Buça'daki görüntülere ilişkin, "Hepimiz bu insan hakları ihlali ve muhtemel savaş suçu fotoğraflarını görünce öfkelendik. Bu olay özellikle Ukrayna tarafından müzakerelerin devam etmesini riske attı." dedi.

Financial Times, Kalın'ın açıklamalarını 'Ankara'dan sivillerin öldürülmesine yönelik şimdiye kadarki en güçlü kınama' olarak değerlendirdi.

"SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ AKSATTI"

Kalın, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırılarının barış görüşmelerini aksattığını söyledi.

Kalın, "Sahadaki gelişmeler, Buça'dan ve birkaç yerden gelen görüntüler, müzakerelerin eskisi gibi devam etmesini elbette daha da zorlaştırıyor" dedi. "Hepimiz gibi Ukraynalılar da perişan durumda… Bunlar gerçekten korkunç, kesinlikle kabul edilemez, insanlık dışı eylemlerdir ve bunu kim yaptıysa yargı karşısına çıkarılmalı." diye ekledi.

Diğer yandan Kalın, işgalin 24 Şubat'ta başlamasından bu yana Türkiye'nin en üst düzey Rus-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptığını ve her iki tarafı da müzakerelere devam etmeye teşvik ettiğini söyledi. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın, kuşatma altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesini sağlamak için Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla da temas halinde olduğunu belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BÜYÜK BİR ATILIM BEKLEMİYORUM"

"Diplomasiye bir şans vermeliyiz ve Rus tarafıyla görüşmeye devam etmek önemli" diyen Kalın, "Şahsen önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta için büyük bir atılım beklemiyorum. Ama belki bir veya iki hafta içinde tekrar hareketlilik görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Rus ve Ukraynalı heyetlerin geçen hafta İstanbul'da bir araya geldiklerini hatırlatan Kalın, tarafların tekrar İstanbul'da bir araya gelme konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Kalın, "Rusya, Batı'nın yaptırımlarının ekonomiye etkisinden endişe ediyor gibi görünüyor. Ukrayna'da çok kayıp verdiler fakat ekonomik kayıplar ekonomik duruma etki etmeye başlıyor olabilir." dedi. Kalın ayrıca Moskova'nın görüşmelerin başarıyla sonuçlanması için Batı'nın yaptırımları azaltmasını istediğini de söyledi.

TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE OLACAK MI?

Öte yandan Ukrayna tarafı geçtiğimiz hafta yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'nin garantör ülke olmasını istediğini belirtmişti.

Bu konuya ilişkin konuşan Kalın, "Güvenlik garantisi konusundaki tartışmalar için henüz erken, ancak prensip olarak buna olumlu bakıyoruz çünkü Ukrayna'yı desteklemek ve savaşı bitirmek istiyoruz. Ukraynalılarla, Ruslarla bu tartışmayı yaptık. Amerikalılar ve Fransızlarla biraz konuştuk, ancak imzamızı atmadan önce ordularımız tarafından üzerinde çalışılması gereken birçok askeri detay var." dedi.

"RUSYA'NIN ASIL ENDİŞESİ..."

"Rusya'nın asıl endişesi, Ukrayna'nın Rusya için tehdit oluşturabilecek herhangi bir silah kapasitesine sahip olmamasıdır" diyen Kalın, "Ukrayna, herhangi bir egemen ülkenin herhangi bir ordusunun normal yeteneklerine sahip, güçlü ve ciddi bir ordu istiyor." ifadelerini kullandı.

Kalın, Kırım ve Donbas ile ilgili güvenlik garantileri ve toprak meselelerinin "geriye kalan iki ana mesele" olduğunu söyledi. "Rusya, Kırım'ın ilhakının tanınmasının ötesinde taleplerini netleştirmedi" diyen Kalın, Rusya'nın taleplerini Türkiye'nin, Ukrayna'nın ya da uluslararası toplumun kabul etmeyeceğini, bunların gerçekçi olmayan talepler olduğunu söyledi.

Kalın, "Ancak Kırım'ın fiili durumu değişmeyecekse, ki bu noktada değişmeyecek gibi görünüyor, o zaman bunu sahadaki bir gerçeklik olarak kabul edebilir ve nasıl yapacağımız konusunda bir şeyler bulmaya çalışabiliriz. Kırım'ın durumuna bir ölçüde çözüm getirebilir" dedi.