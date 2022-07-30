Kaldırıma çıkıp ağaca çarptı! Yanarak can verdi!

Antalya'da kaza, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücü, kullandığı otomobilin direksiyon hakimini kaybetti ve hızla kaldırıma çıkıp, ağaca çarptı.

DHA'da yer alan habere göre kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü, otomobilin alev almasıyla birlikte yanarak can verdi.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Polis sürücünün ismini belirlemeye çalışırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifade doğrultusunda iki aracın yarışması sonucu kaza olduğu ortaya çıktı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.