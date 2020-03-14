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Meral Yıldız'ın haberine göre Van'ın Çaldıran ilçesi, İran sınırında jandarma ve AFAD ekipleri tarafından dün çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mülteci oldukları değerlendirilen 7 cansız beden bulundu. Bulunan cesetler kesin ölüm tespiti için Van Adli Tıp kurumuna sevk edildi. Geçtiğimiz şubat ayında bölgede 13 göçmenin donarak öldüğü iddia edilmişti.