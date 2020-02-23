23 ŞUBAT 2020
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Kahreden kaza! İkranur 1 yaşındaydı!

Niğde'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 yaşındaki İkranur Öztürk hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı

23.02.2020 - 13:32 | Güncelleme:
trafik kazası
DHA

Niğde'de, sabah saatlerinde Niğde Açık Cezaevi yolu Sabancı Kavşağı'nda yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Orhan Tosun (42) yönetimindeki otomobil ile Ömer Özçelik´in (22) kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredeki diğer sürülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre yaralılar Orhan Tosun ve aracındaki Hacer Tosun  (39),Sıla Tosun (16),Cemil Tosun  (8) ve İkranur Öztürk (1) ile diğer aracın sürücüsü Ömer Özçelik Niğde Ömer Halisdemir  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACI HABER GELDİ

Durumu ağır olan 1 yaşındaki İlknur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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