Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, dün akşam, yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan K., cipiyle geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızı Sare'yi fark edemedi. Cipin altında kalarak ağır yaralanan küçük kız, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre doktorların tüm müdahalelerine rağmen minik Sare kurtarılamadı. Minik Sare, Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Minik Sare'nin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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