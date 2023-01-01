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Haberler Gündem Son dakika: Kafede dehşet! Akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi öldü - Haberler

Ankara'da 3 kişinin öldüğü akraba kavgasına 3 gözaltı

Başkent'te yeni yıla saatler kala tam bir dehşet yaşandı. Nedeni henüz belli olmayan ve akrabalar arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili de 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı

Giriş: 01.01.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kafede dehşet! Akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi öldü - Haberler
Kafede dehşet! Akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi öldü
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DHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada 3 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.00 sıralarında bir kafede meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü. Kavgada Abdülmenav (41) ve Abdulmuttalip Karaman ile kafedeki müşterilerden Nasrullah Uyar (22) hayatını kaybetti, M.K. (16) ise yaralandı.

Olayla ilgili Yusuf, Erdal ve Murat K., gözaltına alındı. Abdülmenav ile Abdulmuttalip Karaman'ın cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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