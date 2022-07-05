Kadir Şeker'e tahliye çıkmadı! 10 yıl 10 ay ceza

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Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılanan Kadir Şeker, tutukluluğunun devam etmesine karar verilip, cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Şeker ve yakınları, maktul Özgür Duran'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı.

TUTUKLUĞUNUN DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ

22 yaşındaki Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası 22 yaşındaki Kadir Şeker, tutuklanmıştı. Kadir Şeker, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itiraz edip, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Bunun üzerine dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıllık cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.

KARAR BOZULDU

Karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tarafından bozularak yeniden yargılanma kararı verilmişti. Karar bozma gerekçesinde ise "Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği' anlatıldı. Tahrik dolayısıyla 12 yıl ile 18 yıl arasında ceza verilmesi gerektiğini belirleyen 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesi gereğince uygulama yapılırken haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak asgari düzeyde cezaya yakın bir ceza belirlenmesi yerine, yazılı şekilde 15 yıl hapis cezasına hükmedilmek suretiyle fazla ceza tayini, bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafi ve Cumhuriyet savcısının temyiz taleplerinin kabulü ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi´nin 15/04/2021 tarih ve 2021/390 Esas, 2021/705 Karar sayılı kararının CMK'nın 302/2. maddesi gereğince isteme uygun olarak bozulmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

KARAR VERİLDİ

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği davada Kadir Şeker, bugün Konya Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Şeker ve yakınları, maktul Özgür Duran'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Kadir Şeker’e verilen 12,5 yıl hapis cezasını 10 yıl 10 ay’a indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NEFESİMİ KESENE KADAR BOĞAZIMI SIKTI

Kadir Şeker mahkeme heyetine verdiği son savunmasında yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Şeker savunmasında "Ben bir kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için oraya gittim. Oradan ayrıldıktan 15 metre sonra Özgür Duran arkamdan gelip bana saldırdı. Boğazımı sıktı nefesimin kesildiğini hissettim. Sesini duyunca beni bırakır düşüncesiyle bıçağı çıkardım. Birlikte yere düştük ama ben onun yaralandığını anlamadım. Sadece elimde bir Acı hissettim. Olay yerinden ayrılırken de kadının herhangi bir yardım istediği bağırışlarını duymadım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim üzgünüm. Amacım sadece bir kadına yardım etmekti. Pişmanım ve tahliyemi istiyorum" dedi.