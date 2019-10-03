Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında geçen hafta çıkan yangında bir kadın ve çocuk yaşamını yitirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre, kötü şartlarıyla bilinen 5 bin kişinin yaşadığı Moria kampından taşınmak isteyen bir grubun gösteri yaptığı sırada, mültecilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangından etkilenen bir kadın ve çocuk can verdi.

KAMPTA POLİS ŞİDDETİ

AA'da yer alan habere göre konteynerde çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerini engellemeye çalışan mültecilerle polis arasında arbede yaşandı.

Kamptaki yönetim binalarını işgal etmeye çalışan mülteciler güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırırken, polis de ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

BELEDİYE BAŞKANI POLİS DESTEĞİ İSTEDİ

Midilli Belediye Başkanı Stratis Kitelis, Yunan televizyonlarına yaptığı açıklamada, adadaki durumun çok gergin olduğunu belirterek, "Bu gece zor bir gece olacak" dedi.

Kampta yaşanan şiddet olaylarının dışarıya yayılmasından endişe ettiğini anlatan Kitelis, başkent Atina'dan polis desteği istediğini söyledi. Öte yandan, Yunan basını, Atina'dan iki çevik kuvvet birliğinin C-130 uçaklarıyla Midilli'ye gönderildiğini aktardı.

KAMPTA ELEKTRİK VE SICAK SU YOK

Elektrik ve sıcak suyun olmadığı, mültecilerin tuvalette duş aldığı Moria kampında kadınların, gece yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle tuvalete gidemediği için kendilerine bebek bezi bağladıkları da basına yansımıştı.