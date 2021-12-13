Eski koca eve geldi! Kahreden haber!

Şırnak'ta, alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Nujin Caddesi'nde 6 ay önce boşandığı eski eşinin bulunduğu eve giden M.B. (35), Özlem Çopur (32) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.B. üzerinde taşıdığı bıçakla eski eşini yaraladı. Komşuların haber vermesi üzerine 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından çeşitli yerlerinden ağır yaralandığı belirlenen Özlem Çopur, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Eski koca ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırının ardından gözaltına alınan M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.