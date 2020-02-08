DHA

Konya'da oturan Mehtap Ateş, geçen hafta erkek arkadaşı Murat Akbaş ile buluşmak için Adana'nın Ceyhan ilçesine geldi. İkili, İsmet Doğantekin'in kullandığı otomobil ile ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Ancak genç kadının geçen cumartesi sabahı saat 06.00 sıralarında, D-400 Yolu'nda parçalanmış cesedi bulundu.

"TUVALET İÇİN İNDİ" DEMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre erkek arkadaş Murat Akbaş, sevgilisinin otomobilden tuvalet ihtiyacını gidermek için indiğini, geri dönmeyince de İsmet Doğantekin ile yolda arama yaptıklarını, yaklaşık 100 metre ileride de kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anladıkları parçalanmış cesedi bulduklarını anlattı.

9 ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Ceyhan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kamera çalışmaları sonunda o saatte olay yerinden geçen 9 aracın plakasını tespit etti. 7 sürücünün bilgilerine başvurulurken, ön tamponunda kan izi bulunan hafif ticari araç sürücüsü H.Ö. ile olay yerinde otomobilinin plakası bulunan Yener C. gözaltına alındı.

SEVGİLİ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

İki sürücü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ilk anlatımları ile daha sonraki ifadeleri çelişen ve birbirlerinden farklı bilgiler veren Murat Akbaş ve İsmet Doğantekin, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİLDEN Mİ ATTILAR?

İkilinin ifadelerindeki çelişkiler ise genç kadının otomobilden atıldığı şüphesini ortaya çıkardı. Baba Kenan Ateş'in kızının ölümüne neden olanların bulunmasını isteyerek şikayetçi olduğu olayın ardından Akbaş ve Doğantekin'in çelişki dolu ifadelerine ulaşıldı.

BAKAMADIĞIM DEDİĞİ CESEDİ TANIMIŞ

Polise kıskançlık nedeniyle Mehtap Ateş ile yol boyunca tartıştıklarını söyleyen Akbaş, ifadesinde şunları kaydetti: "İsmet´in kullandığı araçla giderken Mehtap, araçtan inmek istediğini söyledi. İsmet´e durmamasını söyledim. Israr edince durduk. Araçtan indi, refüjdeki ağaçların arasına girdi. Gelmeyince arkasından gittim, bulamadım. İsmet ile yaklaşık 15 dakika orada aradık. Bulamayınca yola devam ettik. Sonra tekrar bakmak için ters istikamete döndük. Yolun ortasında parçalanmış ceset olduğunu gördük. Bakamadım. Arkam dönüktü. İsmet bana, 'Mehtap' dedi."

"O BLUZU BEN ALDIM" DEMİŞ

İsmet Doğantekin ise, "Aracı ben kullanıyordum. Mehtap durmamızı söyledi. 'Tuvalet ihtiyacım var' deyince durduk. Mehtap ağaçlık bölgeye gitti. Biz inmedik. Bir süre sonra inip, telefonlarımızın ışığıyla 35-40 dakika aradık. 400 metre ilerde dörtlüleri yanan bir araç gördük. Yanına yaklaştığımızda parçalanmış ceset gördük. Yüzü bluzuyla kapalıydı. Murat 'bu Mehtap' dedi. 'Nereden biliyorsun' dediğimde ise 'o bluzu ben aldım dedi" diye konuştu.

DEFALARCA TELEFONLA ARAMIŞ

Ayrıca Murat Akbaş, ifadesinde sevgilisini aradıkları sırada, şarjı olmadığını bildiği için telefonla aramadığını ileri sürerken İsmet Doğantekin, "Murat sürekli Mehtap'ı telefonla aradı, anladığım kadarıyla telefon kapalıydı" dedi.

TEHDİT EDİLİNCE İNMEK İSTEMİŞ

Doğantekin'in ifadesinden Murat Akbaş'ın genç kadını otomobilde, "Otele gidince görüşürüz" diyerek tehdit ettiği, bu tehditten yaklaşık 4 dakika sonra Mehtap Ateş'in araçtan inmek istediği de ortaya çıktı.

POLİSİ ARAMAK YERİNE GAZİNOYA GİTMİŞLER

Öte yandan ikilinin genç kadının cesedini görüp tanıdıktan sonra polisi aramayarak, Ceyhan ilçesindeki İsa O.'ya ait gazinoya gittikleri, bu kişiyle olay yerine geri döndükleri öğrenildi. Murat Akbaş ve İsmet Doğantekin, polisin sorguda, "Mehtap'ı yaya olarak aradıkları sırada meydana geldiğini öne sürdükleri kazayı nasıl görmedikleri sorusunu" ise yanıtlayamadı.