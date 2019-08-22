22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağrı'nın Paknosm ilçesinde önceki gün saat 09.30 sıralarında, Ağrı Caddesi'nde, 1 çocuk annesi Emine Nuyan (35),kaldırımda yürürken, bir kişinin kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, başına 2 mermi isabet eden Emine Nuyan, kanlar içinde yere yığıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Nuyan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine Nuyan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI AYRI YAŞADIĞI EŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın Emine Nuyan'ın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özkan Nuyan olduğunu tespit etti. Fırın işçisi Özkan Nuyan kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Bu sırada Emine Nuyan'ın cansız bedeni otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Patnos Emniyet Müdürlüğü'ne sorgusu tamamlanan Özkan Nuyan, dün adliyeye sevk edildi.
"GEL BOŞANALIM" DEYİP ÖLDÜRDÜ
İlk ifadesinde, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle eşinin bir süredir Ağrı Kadın Sığınma Evi'nde kaldığını söyleyen Nuyan'ın, "Telefonla kendisine ulaştım. 'Patnos'a gel konuşalım, burada boşanalım' deyip çağırdım" dediği ve Emine Nuyan'ın teklifi kabul edip, sığınma evinden izin alarak dışarı çıktığını, olayın bu şekilde gerçekleştiğini dile getirdiği öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Özkan Nuyan, çıkarıldığı Patnos Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken, Emine Nuyan'ın cenazesi ise otopsi sonrası Gaziantep'te yaşayan ailesine teslim edildi.
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