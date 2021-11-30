Kadıköy'de cinayet! Polis memuru görevden alındı!

İstanbul Kadıköy Göztepe’de, dün saat 22.00 sıralarında polis uygulama yaptığı sırada dur ihtarına uymayan bir şüpheli araç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilerek durdurulan araçtan çıkan E.Ç. (15) yaya olarak kaçtı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İHA'da yer alan habere göre araçta bulunan Ç.K. adlı kişi yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulundu. O esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu Ç.K. vurularak, olay yerinde hayatını kaybetti.
FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Firari şüpheli E.Ç. (15) paket uyuşturucu madde ile birlikte polis tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve 1 adet telsiz ele geçirildi.
POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, İstanbul Valiliği tarafından idari tahkikat başlatılarak ilgili Polis memuru görevden uzaklaştırıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 29.11.2021 Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy İlçemiz Göztepe Mahallesinde uygulama yapan ekibimizin “DUR” ihtarına uymayan şüpheli bir araç takibe alınmıştır.
Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. isimli şüpheli şahıs yaya olarak firar etmiştir.
Sürücü Ç.K. adlı şahıs yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir.
Firari şüpheli E.Ç. (15) paket uyuşturucu madde ile birlikte ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada (2) fişek halinde uyuşturucu madde ve (1) adet telsiz ele geçirilmiştir.
Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, Valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili Polis Memuru görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!