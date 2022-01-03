Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ise merak konusu oldu. Bilindiği gibi, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanıyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 3 OCAK 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Toplantının ana gündem maddesini memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oluşturacak. Ayrıca, Omicron varyantına karşı alınabilecek önlemler de görüşülecek. Peki, Bakanlar Kurulu (Kabine) Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

İşte, detaylar;