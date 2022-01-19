KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI - 19 OCAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz" dedi.

"Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısır hesaplarla hareket ederek, içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi, herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için destek istiyoruz."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Mesleki eğitim merkezlerinin ortak açılış töreniyle başlamıştık. En büyük zararı 28 Şubat'ın verdiği mesleki eğitim sistemimizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda en son adımıyla hal yoluna koyduğumuza inanıyorum. Gençlerimizin donanımlı bir şekilde hayata atılmalarını sağlayacak yeni mesleki eğitim merkezleri modelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

'KİPAŞ FABRİKAMIZ İHRACATIMIZI ARTIRACAK'

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedeflediğimiz dönemde böyle bir projenin gerçekleşmesi önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.

Kimi inanmadığı, kimi istemediği için Türkiye'yi karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli envanter çalışmasıdır. 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize hak teslimi olarak gördüğümüz ödülleri takdim ettik.

Perşembe günü AB Büyükelçileri ile bir araya gelerek ülkemizle birlik arasındaki ilişkilerin tıkanan noktaları ve çözüm yollarını kendileriyle paylaştık. Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk'un devreye girmesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk.

Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık proje olan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtık. Bu fabrika ithalatımızı azaltıp, ihracatımızı arttıracaktır.

'ARNAVUTLUK İLE 7 ANLAŞMA İMZALADIK'

Aydın'da toplu açılış töreni vesilesiyle oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik. Onbinlerin katıldığı törende coşku, heyecan tamamiyle oraya hakimdi. Aynı günün akşamı rahmetli Menderes'in hayatının son günlerinde Çine çayının gölgesinde oturduğu yerde inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik.

Aydın'daki programımıza çizdikleri güzel resimleri 'Seni çok seviyorum Tayyip Amca' notuyla bize ileten Hatice ve Nisa evlatlarımıza sevgilerimizi iletiyorum.

Arnavutluk'ta 2019 depreminin yol açtığı yıkımın telafisi için 522 konutun teslim töreninde Arnavut kardeşlerimizle bir araya geldik. Ardından Başbakan sayın Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirip, 7 anlaşma imzaladık.