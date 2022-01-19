KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI - 19 OCAK
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
"Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz" dedi.
"Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısır hesaplarla hareket ederek, içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz." diye konuştu.
Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye'yi, herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için destek istiyoruz."
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Mesleki eğitim merkezlerinin ortak açılış töreniyle başlamıştık. En büyük zararı 28 Şubat'ın verdiği mesleki eğitim sistemimizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda en son adımıyla hal yoluna koyduğumuza inanıyorum. Gençlerimizin donanımlı bir şekilde hayata atılmalarını sağlayacak yeni mesleki eğitim merkezleri modelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
'KİPAŞ FABRİKAMIZ İHRACATIMIZI ARTIRACAK'
Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedeflediğimiz dönemde böyle bir projenin gerçekleşmesi önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.
Kimi inanmadığı, kimi istemediği için Türkiye'yi karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli envanter çalışmasıdır. 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize hak teslimi olarak gördüğümüz ödülleri takdim ettik.
Perşembe günü AB Büyükelçileri ile bir araya gelerek ülkemizle birlik arasındaki ilişkilerin tıkanan noktaları ve çözüm yollarını kendileriyle paylaştık. Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk'un devreye girmesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk.
Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık proje olan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtık. Bu fabrika ithalatımızı azaltıp, ihracatımızı arttıracaktır.
'ARNAVUTLUK İLE 7 ANLAŞMA İMZALADIK'
Aydın'da toplu açılış töreni vesilesiyle oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik. Onbinlerin katıldığı törende coşku, heyecan tamamiyle oraya hakimdi. Aynı günün akşamı rahmetli Menderes'in hayatının son günlerinde Çine çayının gölgesinde oturduğu yerde inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik.
Aydın'daki programımıza çizdikleri güzel resimleri 'Seni çok seviyorum Tayyip Amca' notuyla bize ileten Hatice ve Nisa evlatlarımıza sevgilerimizi iletiyorum.
Arnavutluk'ta 2019 depreminin yol açtığı yıkımın telafisi için 522 konutun teslim töreninde Arnavut kardeşlerimizle bir araya geldik. Ardından Başbakan sayın Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirip, 7 anlaşma imzaladık.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!