"HAVA SAVUNMASINDA FARKLI BİR LİGİN OYUNCUSU HALİNE GELİYORUZ"

280 milyon dolar değerinde 14 kritik tesisin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu projemiz tamamlandığında inşallah bölgenin en ileri savunma teknoloji merkezlerinden biri olacak. Sistemler sistemi olan çevik kubbe ile hava savunmasında farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz.

Çelik kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak kadar gözünü nefret büyümüş bir güruhun varlığı üzülerek söylüyorum, ülkemizin güvenliği noktasında kaygı duyulması gereken bir ruh halidir. Bu milletimizi bölen, ayrıştıran, siyasi tercihlerinden dolayı halkın çoğunu aşağılayan sorunlu bir yaklaşımdır. Tabancasından tüfeğine, İHA'dan füzesine, tankından füzesine, uçağından radarına kadar Türkiye'yi ve 86 milyonun her bir ferdini en üst düzeyde korumaktır.

"BİR BAŞKA BASİRETSİZLİK ÖRNEĞİ"

Ana muhalefet partisi genel başkanının Sinop'ta aynı yaklaşımı sergilemesi bir başka basiretsizlik örneğidir. Balıklar ve turistler füze döneminden rahatsız oluyormuş. Bu zatın nasıl bir cehalet girdabında debelendiğini göstermek istiyorum. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da 1., dünyada 17'inciyiz. Su ürünleri ihracatımız 2002-2024 döneminde 10 katına değer olarak 20 katına çıktı. 2002 yılında 27 bin ton olan ihracatımız 2024 yılında 313 bin tona, parasal değer bakımından 2 milyar dolara yükseldi. Sinop'ta da benzer bir başarı hikayesi sözkonusu. Bu şehrimizde 4 yılda avcılık ve yetiştiricilik amaçlı üretim 35 bin tona ve 117 milyon dolara ulaştı.