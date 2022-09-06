"BM GENEL KURULUNDA BÖLGE VE DÜNYA SORUNLARINI DİLE GETİRECEĞİZ"

Samsun'da 5. düzenlenen TEKNOFEST'te gençlerimizle bir araya geldik. Bir dünya markası haline dönüşün TEKNOFEST'te gençlerimizin bilgi, kabiliyet, azmine her şahit oluşumuzda geleceğimize güvenimiz artıyor.Yarın Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan gezisine çıkıyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta Özbekistan'da Şangay 5'lisinin toplantısına iştirak ediyoruz. Bir sonraki hafta da BM Genel Kurulu'na katılarak dünya ve bölge gündemine dair görüşlerimizi gündeme getireceğiz.Türkiye güçlü olmak, gücünü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ülkemizi çevremizde sayısız örneğini gördüğümüz felaketlere sürüklemek isteyenlere fırsat vermiş oluruz.

"OECD VE G-20 İÇİNDE EN YÜKSEK BÜYÜME KAYDEDEN İKİNCİ ÜLKEYİZ"

Geçtiğimiz hafta açıklanan 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamları Türk ekonomisinin yükselişine devam ettiğini göstermiştir. Bu tablo yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazlayla büyüme esasına dayanan programımıza uygun şekilde yolumuza devam ettiğimizin işaretidir. Her ne kadar salgın döneminde birileri bizi bu politikadan dolayı eleştirmiş olsa da ne kadar doğru karar verdiğimizi onlar dahi inkar edemiyor. Bizim mandacı iktisatçılar dediğimiz kesim bile artık eski görüşlerinde ısrar edemiyor. Sürekli bardağın boş tarafını göstererek olsa da farklı şeyler söylüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 olan oran ikinci çeyrekte yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Hem OECD hem de G-20 içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke konumundayız.

"TURİZMDE HEDEFLERİN ÜZERİNDE BİR GERÇEKLEŞMEYE GİDİYORUZ"

Dengeli büyümemizin içindeki makine teçhizat yatırımı harcamanın ortalamanın neredeyse iki kat olması gelecekte daha ileri seviyelere ulaşma umudumuzu güçlendiriyor.Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa merkezli olarak başlayan, küresel etkilere sahip enerji krizinin derinleşme kaygısı Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyelini daha da önemli hale getiriyor. Turizmde de hamdolsun hedeflerin üzerinde bir gerçekleşeme doğru gidiyoruz. Ülkemizin her yerinde otellerde, uçaklarda, turizm tesislerinde boş yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu sezon geçiriyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ KENDİ PARASINA SAHİP ÇIKTI"

Yılın ilk 6 ayındaki cari işlemler dengemiz enerji hariç bakıldığında 8.1 milyar dolar fazla vermiştir. Enerji dahil cari fazla vermek için çalışmalarımızı artan bir şekilde sürdürüyoruz.Ülkemizin enerji ihtiyacını yerli, milli, sürdürülebilir kaynaklardan teminine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni programımızı istihdam merkezli oluşturduğumuzu her fırsatta vurguluyoruz. Son 2 yılda net 5 milyon artışla tarihimizin en yüksek rakamı olan 31 milyon sınırına dayanmış olması bu alandaki hedefe ulaştığımızın ispatıdır. Vatandaşlarımıza yaptığımız kendi paramız TL'ye güvenme ve sahip çıkma çağrımız hamdolsun önemli karşılık bulmuştur. Kur korumalı mevduata gösterilen ilgi sayesinde 239 milyar dolar seviyesine uzanan geçtiğimiz ay sonu 212 milyar dolara kadar gerilemiştir.