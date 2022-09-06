"6 BİN HEKİMİMİZ KAMUYA DÖNMEK İÇİN MÜRACAAT YAPTI"
Emeklerine de yansıyacak şekilde özlük haklarında yaptığımız iyileştirmelerin sağlık çalışanlarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinde çalışanlar, doktorlarımız arasında ortaya çıkan farkı kapatmış oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz beyaz reformun meyvelerini 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık. Amacımız 85 milyona sağlık hizmeti vermek sağlık çalışanlarımızın huzur içinde görevini yerine getirmeyi temin etmektir.
"2 BİN LİRA VE ALTINDAKİ İCRA BORÇLARI TASFİYE EDİLECEK"
İcra takibine düşmüş, dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgili müjdeli haberimiz var. Altyapı ve üstyapı yatırımları yaparken, refahı artırmak ve artan refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz. Can ve mal emniyeti, huzur, refah, barış ve güven içinde yaşaması birinci önceliğimizdir.İşçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerine önemli iyileştirmeler yaptık. Buğday, arpa, çay, fındık, üzüm başta olmak üzere tüm ürünlere hakları olan fiyatları vererek çiftçilerimizi memnuneden adımları attık. Vatandaşlarımızın bir kısmını icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz.
"5 EYLÜL'DEN İTİBAREN E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR YAPILABİLECEK"
Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte Cumhur ittifakının meclis grupları adımını atacaktır. 2022-2023 eğitim öğretimle ilgili hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelerimize, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımıza ilave kaynak aktarımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerekiyor. Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.
"1.6 MİLYON KİŞİNİN 1 MİLYAR LİRAYI BULAN ÖDEMELERİNİ 7 EYLÜL'DE YAPIYORUZ"
Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.
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