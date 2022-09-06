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Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 5 Eylül 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları nedir, ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

Kabine Toplantısı kararları açıklandı. Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısına çevrilmiş durumda. Dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorunları, terörle mücadele ve Yunanistan ile gerilimin konuşulacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. İşte 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında merak edilenler...

06.09.2022 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dakika Kabine Toplantısı kararları açıklandı... Bakanlar Kurulu,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplan. Kritik konuların ele alındığı toplantının ana gündem maddeleri netlik kazandı. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu? İşte 5 Eylül Kabine kararları...

  • 5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

    İki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı bugün yapıl. Milyonların gözü pek çok önemli konunun masaya yatırıldığı toplantıya çevrilmiş durumda. Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklan. İşte 5 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında merak edilen detaylar... 

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Bakanlar Kurulu toplantısı kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

  • "ENFLASYONUN ÖNÜMÜZDEKİ YIL HIZLA DÜŞECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

    Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program sonunda milli geliri 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

    "VATANDAŞLARIMIZIN İCRA TAKİBİNE UĞRAMAMASINA YOL AÇAN 2 BİN LİRA VE ALTINDAKİ BORÇLARI TASFİYE EDİYORUZ"

    "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

    "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır."

     

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

    Anadolu'daki sarsılmaz kalemiz Ahlat'ı tarihi önemine yakışır bir şekilde yeniden ihya ediyoruz. Bu amaçla 25 Ağustos'ta Ahlat'ta çeşitli programlara katıldı. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü, Sultan Alparslan ve ordusunun Cuma namazı kıldığı yerde bir kez daha coşkuyla kutladık.

    "MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARIMIZIN YAKINLARIYLA BİR ARAYA GELDİK"

    Büyük Taarruz'un başladığı ve zafere ulaştığı Kütahya ve Afyonkarahisar'da vatandaşlarımızla kucaklaştık. Ordumuzun baş komutanı Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı bizzat yerinde yad ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da bir dizi program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanımızın yakınlarıyla bir araya geldik.

     

    "YUNANİSTAN NE SİYASİ NE DE EKONOMİK OLARAK DENGİMİZ DEĞİL"

    Aynı gün Milli Savunma Üniversitemizin diploma ve sancak devir teslim törenlerinde ordumuzun saflarına yeni katılan teğmenlerimizin heyecanına ortak olduk.Ülkemize yönelik tacizleri artıran Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir.Her yıl olduğu gibi 1 Eylül'de adli açılış törenimizi gerçekleştirdik. Geçmişten bugüne adalet arayışımızı, gelecekte hayata geçirmeye planladığımız yenilikleri yargı mensuplarıyla paylaştık.

     

  • "BM GENEL KURULUNDA BÖLGE VE DÜNYA SORUNLARINI DİLE GETİRECEĞİZ"

    Samsun'da 5. düzenlenen TEKNOFEST'te gençlerimizle bir araya geldik. Bir dünya markası haline dönüşün TEKNOFEST'te gençlerimizin bilgi, kabiliyet, azmine her şahit oluşumuzda geleceğimize güvenimiz artıyor.Yarın Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan gezisine çıkıyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta Özbekistan'da Şangay 5'lisinin toplantısına iştirak ediyoruz. Bir sonraki hafta da BM Genel Kurulu'na katılarak dünya ve bölge gündemine dair görüşlerimizi gündeme getireceğiz.Türkiye güçlü olmak, gücünü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ülkemizi çevremizde sayısız örneğini gördüğümüz felaketlere sürüklemek isteyenlere fırsat vermiş oluruz.

     

    "OECD VE G-20 İÇİNDE EN YÜKSEK BÜYÜME KAYDEDEN İKİNCİ ÜLKEYİZ"

    Geçtiğimiz hafta açıklanan 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamları Türk ekonomisinin yükselişine devam ettiğini göstermiştir. Bu tablo yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazlayla büyüme esasına dayanan programımıza uygun şekilde yolumuza devam ettiğimizin işaretidir. Her ne kadar salgın döneminde birileri bizi bu politikadan dolayı eleştirmiş olsa da ne kadar doğru karar verdiğimizi onlar dahi inkar edemiyor. Bizim mandacı iktisatçılar dediğimiz kesim bile artık eski görüşlerinde ısrar edemiyor. Sürekli bardağın boş tarafını göstererek olsa da farklı şeyler söylüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 olan oran ikinci çeyrekte yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Hem OECD hem de G-20 içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke konumundayız.

    "TURİZMDE HEDEFLERİN ÜZERİNDE BİR GERÇEKLEŞMEYE GİDİYORUZ"

     

    Dengeli büyümemizin içindeki makine teçhizat yatırımı harcamanın ortalamanın neredeyse iki kat olması gelecekte daha ileri seviyelere ulaşma umudumuzu güçlendiriyor.Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa merkezli olarak başlayan, küresel etkilere sahip enerji krizinin derinleşme kaygısı Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyelini daha da önemli hale getiriyor. Turizmde de hamdolsun hedeflerin üzerinde bir gerçekleşeme doğru gidiyoruz. Ülkemizin her yerinde otellerde, uçaklarda, turizm tesislerinde boş yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu sezon geçiriyoruz.

     

    "VATANDAŞLARIMIZ KENDİ PARASINA SAHİP ÇIKTI"

    Yılın ilk 6 ayındaki cari işlemler dengemiz enerji hariç bakıldığında 8.1 milyar dolar fazla vermiştir. Enerji dahil cari fazla vermek için çalışmalarımızı artan bir şekilde sürdürüyoruz.Ülkemizin enerji ihtiyacını yerli, milli, sürdürülebilir kaynaklardan teminine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni programımızı istihdam merkezli oluşturduğumuzu her fırsatta vurguluyoruz. Son 2 yılda net 5 milyon artışla tarihimizin en yüksek rakamı olan 31 milyon sınırına dayanmış olması bu alandaki hedefe ulaştığımızın ispatıdır. Vatandaşlarımıza yaptığımız kendi paramız TL'ye güvenme ve sahip çıkma çağrımız hamdolsun önemli karşılık bulmuştur. Kur korumalı mevduata gösterilen ilgi sayesinde 239 milyar dolar seviyesine uzanan geçtiğimiz ay sonu 212 milyar dolara kadar gerilemiştir.

     

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