Kabine toplandı! Gündemde ekonomi var

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplandı. Toplantının ana gündemini ekonomi ile Omicron varyantı oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı saat 16.35'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Toplantının ana gündem maddesini ekonomi oluşturacak. 20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

OMICRON VARYANTI

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

Diğer yandan terörle mücadele, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Rusya-Ukrayna gerilimi gibi başlıkların da ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.