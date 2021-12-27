Jandarma şoke oldu! Evden cephanelik çıktı!

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı) ekipleri Göle ilçesine bağlı Yeniköy'de şüpheli bir kişinin evine baskın düzenledi.

İHA'da yer alan son dakika haberine göre evde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 5 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 68 adet çeşitli uzunluklarda, kılıç, kama ve bıçak ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.