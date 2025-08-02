Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir’de pazar şemsiyesi hamile kadın ve çocuğunun üzerine düştü | Son dakika haberleri

        İzmir’de pazar şemsiyesi hamile kadın ve çocuğunun üzerine düştü

        İzmir'in Kiraz ilçesinde kuvvetli rüzgar pazar şemsiyesini uçurdu. O sırada yoldan geçen hamile kadın ve küçük çocuk şemsiyenin altında kalarak yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 14:45 Güncelleme: 02.08.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazar şemsiyesi uçtu! Hamile kadın ve çocuk yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir’in Kiraz ilçesindeki semt pazarında, rüzgarın etkisiyle savrulan pazar şemsiyesi hamile bir kadın ve çocuğunun üzerine düştü. Olayda anne ve çocuk yaralandı.

        Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Kiraz’daki kapalı pazar alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapan hamile D.O. ile bebek arabasındaki çocuğu, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak savrulan şemsiyenin altında kaldı.

        Pazar esnafının yardımıyla şemsiye kaldırılırken, D.O.'nun baygın halde olduğu fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve çocuğu, ambulansla önce Kiraz Devlet Hastanesi’ne, ardından Tire Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Öte yandan, yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hamile kadının bebek arabasıyla pazar alanına gelişi, şemsiyelerin rüzgarla savrulması ve şemsiyenin üzerlerine düşme anı yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Galatasaray'da büyük şölen günü!
        Galatasaray'da büyük şölen günü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        24 yıllık araştırma dünyaca bilinen tıp dergisinde yayımlandı; aşı karşıtlarına yanıt oldu
        24 yıllık araştırma dünyaca bilinen tıp dergisinde yayımlandı; aşı karşıtlarına yanıt oldu
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine giriyor
        Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine giriyor
        Trafik magandaları baltayla saldırdı
        Trafik magandaları baltayla saldırdı
        Türkiye'den Suriye'ye doğalgaz akışı başladı
        Türkiye'den Suriye'ye doğalgaz akışı başladı
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        AI2027 senaryosu: Yapay zeka insanlığın sonunu nasıl getirebilir?
        AI2027 senaryosu: Yapay zeka insanlığın sonunu nasıl getirebilir?
        İkinci Osimhen devri
        İkinci Osimhen devri
        Habertürk Anasayfa