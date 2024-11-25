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        Haberler Gündem İzmir TÜPRAŞ Rafinerisi'nde yangın!

        İzmir TÜPRAŞ Rafinerisi'nde yangın!

        İzmir'de Aliağa TÜPRAŞ Rafinerisi'nde yangın çıktı. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmir Rafinerisinde meydana gelen yangının söndürüldüğünü, olaydan etkilenen hiçbir çalışanın bulunmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2024 - 21:00 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:57
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        İzmir TÜPRAŞ Rafinerisi'nde yangın!
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        TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir.

        Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür.

        Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.

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