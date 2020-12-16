İzmir'i fırtına vurdu! 5 tekne battı

AA

Alınan bilgiye göre, dünden bu yana şiddetini artıran fırtına nedeniyle Büyükdeniz Limanı'ndaki 5 tekne dalgaların altında kalarak suya gömüldü.

AA'nın haberine göre, bölgedeki iki eski tekne ise parçalandı. Halatları kopan bazı tekneler de çevredekilerin çabalarıyla batmaktan kurtarıldı.