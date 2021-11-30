İzmir depremle sarsıldı!

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İzmir sabah saatlerinde merkez üssü Urla açıkları olan Ege Denizi'ndeki depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 07.00'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak kaydedildi.

Kandilli ise depremin merkez üssünü Oniki Adalar, büyüklüğünü ise 5.3 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.3'lik depremin hemen ardından bölge bu sefer de 4.1'lik bir deprem daha meydana geldi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki ekiplerin şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki İl Müdürlüğü ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK MEYDANA GELMEDİ"

AA'da yer alan habere göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde kentte herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini bildirdi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

"HASAR MEYDANA GELMEDİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer deprem sonrası Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.