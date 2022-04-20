Suçüstü kumar baskınında 'asit' detayı

AA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi yan yolundaki "Ege Genel İş Sendikası", "Biz Lokanta ve Seyyar Yemek Çalışan İşçileri Sendikası" ile "Yeni Nesile Eğitim ve Yardım Vakfı" tabelaları bulunan mekanlarda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

KOÇBAŞI AÇAMADI, EKİPLER DUVARLARI YIKTI

Kumar oynatılan mekanlara baskın düzenleyen ve çağrılara rağmen açılmayan kapalı kapıları "koçbaşı" ile açmaya çalışan ekipler, çabalarının sonuçsuz kalması üzerine duvarları yıkarak içeri girdi.

AA'nın haberine göre; operasyonda, gizli geçitlerle birbirine bağlı üç mekanda 185 kişi tombala ve kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan kişilere toplam 336 bin 515 lira idari para cezası uygulanırken, 5 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

KUMAR MALZEMELERİNİ ASİTLE YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Jandarma ekipleri ifadeler doğrultusunda, bir otomobilde yaptıkları aramada ise tombala malzemeleri, asit, sigara ve 2 tabanca ele geçirdi.

Öte yandan, kumar malzemelerinin köpükten yapıldığı ve baskın esnasında asitle dökülerek yok edilmeye çalışıldığı tespit edildi.