İzlanda Başbakanı canlı yayında depreme yakalandı!

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Amerikan Washington Post gazetesine canlı yayında röportaj verirken depreme yakalandı.

EV BİR ANDA SALLANMAYA BAŞLADI

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’da dün 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında evinde Washington Post’un sorularını yanıtlayan İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir'in evi bir anda sallanmaya başladı.

Sarsıntıyla korku dolu anlar yaşayan İzlanda Başbakanı, "Aman tanrım deprem oluyor." dedi. Hemen ardından ise, " İyiyim, ev hala yerinde duruyor, endişelenmeyin" diyerek röportajına devam etti.

Jakobsdottir röportajda, İzlanda'nın koronavirüs salgınına ilişkin durumunu değerlendiriyordu