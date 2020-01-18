18 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eski Korgeneral Metin İyidil, 15 temmuz darbe girişiminin ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi (istinaf) bu cezayı kaldırdı. İyidil’in beraatine ve tahlisine karar verdi.
YENİDEN TUTUKLANDI
Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine bir üst numaralı mahkeme olan 21. Ceza Dairesi, İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkardı. Gözaltına alınan İyidil tutuklandı. Sürece dair inceleme başlatan Hakimler ve Savcılar Kurulu ise İyidil’in tahliyesine karar veren 20. Ceza Dairesi heyetini farklı illere atadı.
SAVCILIK TEMYİZ ETTİ
Süreç karşılıklı itirazlarla devam etti. İstinaf Savcılığı, İyidil hakkında verilen beraat kararını temyiz etti. Temyiz dilekçesinde; İyidil’in 15 Temmuz gecesi bir kafede telefon görüşmeleri ile darbe kalkışmasının gidişatını anlamaya çalıştığı daha sonra ise ısrarla kendisini darbe karşıtı gibi göstermeye çalıştığı” savunuldu. 20. Ceza Dairesi’nin duruşma açmadan beraat kararı vermesinin de usul ve yasaya aykırı olduğu ifade edildi.
NİHAİ KARARI YARGITAY VERECEK
Başsavcılığın bu talebi üzerine dosya Yargıtay’a taşınmış oldu. İyidil hakkındaki nihai kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.
TUTUKLULUĞA DA İTİRAZ EDİLDİ
İyidil’in avukatı Abdullah Kaya ise 21. Ceza Dairesi’nin yeniden tutuklama kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; “beraat kararı verilmiş bir sanık hakkında tutuklama kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu” öne sürüldü. Bu itiraz yeniden tutuklama kararı veren 21. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine bir üst mahkeme olan 22. Ceza Dairesi’nin kapısı çalındı. İyidil’in tutuklu kalıp kalmayacağını 22. Ceza Dairesi’nin bu itiraza vereceği yanıt belirleyecek. Bu kararın da hafta başında verileceği ifade ediliyor.
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