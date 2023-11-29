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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Her gün yeni bir kadın şiddetine maruz kalırken İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek bu olaylara mani olabildiniz mi? İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek kadınları koruyabildiniz mi onu da açıkla. Sonuç 2022 yılında 334 kadın şiddet yüzünden hayatını kaybetti. Bu sayı 2023'ün bitmesine 1 ay kala 364 oldu. Kadın düşmanı bir azınlığı tatmin etmek için kadına şiddetle ilgili hiçbir şeyi değiştiremezsiniz.

Hele de ekonomideki zorlukları inkar ettiğiniz gibi kadına yönelik şiddette hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Her zaman ve her koşulda tek bir kadının mücadelesini tüm kadınların mücadelesi olarak görmeye devam edeceğiz. Kadınların hukuka, yargıya güvendiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Bugün yüzde 40 faiz adeta alkışlanıyor. Biz daha önce iktidarı akla ve bilime davet etmiştik. Ülkemiz bir akıl tutulması döneminde hem zaman hem de para kaybetti. Ne zaman ki bu ucube sisteme geçtik işte o günden beri ekonomimiz bu duruma geldi. Artık emekli maaşıyla kiralanacak ev bile bulunamıyor. Bugün ülkemizde geçim sıkıntısı varsa bu AK Parti'nin eseridir. Eğer bugün kiracılar ev sahipleri ile davalık oluyorsa bu AK Parti'nin eseridir. Emeklilerimiz açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor.

ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

Zam üstüne zam yapanlar her ay kârını artırır. Sonra dönüp sana zam yapacağız derler. Çalışma Bakanı çıktı asgari ücrette artık yılda bir artış yapılacağını söyledi. Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katını aşmış. Böyle bir tablo karşısında asgari ücretin artık yılda bir defa belirleneceğini söylüyorlar. Enflasyonun karşısında ne kadar zam alırsa alsın asgari ücretlilerin aldıkları maaşlar daha bir ayda erimeye başlıyor. "