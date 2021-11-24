İsveç'in ilk kadın başbakanı seçildi!

İsveç Parlamentosunda güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.
Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 174 milletvekili karşı, 117 milletvekili de lehte oy kullandı.
"Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.
BÜTÇE KRİZİ
Andersson göreve gelir gelmez bütçe oylaması kriziyle karşı karşıya kalacak. Merkez Parti Lideri Annie Loof, "Hükümetin sağdan sola kayan bütçesini destekleyemeyiz" dedi.
2014'ten beri Maliye Bakanlığı yapan Andersson, merkez sağ tarafından belirlenen bütçe harcamalarını düzenleyecek.
Bütçe krizini çözse bile Andersson'ın zorlu bir görevlerle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Bunlar arasında Stockholm ve çevresinde yaşanan silahlı saldırılar, salgınla övünülen mücadele ancak ölüm oranın yüksek olması, iklim krizi gibi konular yer alıyor.
ESKİ BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞTİ
Sosyal Demokrat Parti liderliğini 4 Kasım'da bırakan eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti.
O tarihte Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri de Andersson olmuştu.
Andersson, 1967 yılında Uppsala kentinde doğdu. 2009 ile 2012 arasında İsveç Vergi Dairesi Genel Müdürlüğü yapan Andersson, 2014 yılından beri Maliye Bakanlığı görevini yürütüyordu.
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